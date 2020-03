Horror: seniorenflat in Sommelsdijk zwaar getroffen door corona: nu al 3 doden, 13 besmettingen

In een ouderencomplex in de Zuid-Hollandse gemeente Goerree-Overflakkee heeft het noodlot ongenadig toegeslagen: al drie inwoners zijn overleden aan het coronavirus, en maar liefst dertien mensen zijn besmet. De boosdoener zou een gezamenlijke kerkdienst in het centrum zijn geweest.

In Sommelsdijk, een dorp op het eiland Goerree-Overflakkee in het zuiden van Zuid-Holland, heeft zich een ramp voltrokken in het plaatselijke seniorencomplex Nieuw Rijsenburgh. Daar zijn reeds drie inwoners overleden aan het coronavirus, en maar liefst dertien anderen besmet. De bron van de smetting is vermoedelijk een kerkdienst van 11 maart – één dag voordat alle kerkdiensten werden opgeschort.

Dat dit niet één dag eerder is gebeurd heeft in Sommelsdijk dus grote, levens kostende gevolgende gekregen:

“Woonzorgcomplex Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk kampt met een grote uitbraak van het coronavirus. In een week tijd zijn drie bewoners overleden en minstens dertien anderen besmet geraakt. Nog eens dertien bewoners wachten op de uitslag van een test. Vermoedelijk zijn ze tijdens een kerkelijke bijeenkomst besmet geraakt. Dat hebben zorgverlener Curamare en de GGD vanavond bekendgemaakt. Volgens de GGD is het lastig om precies te zeggen waar de besmetting heeft plaatsgevonden, maar de gezondheidsdienst heeft wel een sterk vermoeden. Uit gesprekken met de positief geteste personen blijkt volgens Curamare dat een groot deel van hen is samengekomen bij een kerkelijke bijeenkomst. Dit was vermoedelijk de Biddag voor Gewas en Arbeid, op 11 maart in de Lukaskapel, die bij het woonzorgcomplex hoort. Een dag later schortten de kerken alle reguliere kerkdiensten op, om verspreiding van het virus te voorkomen.”

Een zeer trieste affaire: andere woorden zijn er niet voor. Het toont nog maar eens de noodzaak van alle maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd: houd anderhalve meter afstand tot elkaar, was je handen en kom niet bij elkaar in grote groepen. Doe je dat niet? Oké, misschien heb jij een uitstekend immuunsysteem, maar het inwonerbestand van het nabijgelegen bejaardentehuis heeft dat hoogstwaarschijnlijk dan weer niet.

Kappen, dus, met roekeloos gedrag. Dit kost levens.