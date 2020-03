Indische Nederlanders woedend over ‘excuus’ koning aan Indonesië: ‘Onze ouders draaien zich om in hun graf’

De Federatie Indische Nederland is witheet van woede dat koning Willem-Alexander vandaag in Indonesië zijn excuses heeft aangeboden voor de geweldsontsporingen in Indonesië tijdens het koloniale verleden. De organisatie vindt het terecht volkomen van de pot gerukt dat de koning én zijn Indonesische vrienden daarmee geheel voorbijgaan aan de Indonesische terreur waar Indische Nederlanders ontzettend veel leed van hebben gehad in de periode 1945-1949.

De koning schokte vandaag iedereen door in Indonesië zijn excuses aan te bieden voor het gebruikte geweld gedurende de jaren in welke Indonesië voor zijn onafhankelijkheid streed. De mainstream media gingen er namelijk vanuit dat er binnen het kabinet geen eensgezindheid over was. En ja, dat moest wel het geval zijn voordat de koning zo’n stap kon zetten. Ook de VVD moest een excuus dan steunen. Zoals gebruikelijk is die partij blijkbaar achter de schermen overstag gegaan. Datzelfde geldt voor het CDA.

Het gevolg is dat Willem-Alexander vandaag het volgende uit zijn strot kreeg:

“Voor geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen. Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven. “Het is hoopvol en bemoedigend dat landen die ooit tegenover elkaar stonden, naar elkaar toe konden groeien en een nieuwe relatie konden ontwikkelen gebaseerd op respect, vertrouwen en vriendschap.”

Ik heb werkelijk geen idee uit wiens naam de koning zijn excuses heeft aangeboden. Ik voel me in ieder geval totaal niet aangesproken, en datzelfde geldt ongetwijfeld voor miljoenen Nederlanders die met verbazing kennis hebben genomen van deze excuus-trip van ‘onze’ monarch.

De Federatie Indische Nederlanders is woedend. “De excuses zijn ongepast, omdat daarmee voorbij wordt gegaan aan het leed van Indisch Nederland, een groep die zwaar heeft geleden onder Indonesische terreur,” aldus de organisatie. “FIN beschouwt het als zeer bedenkelijk dat de Koning onderdeel is geworden van een zeer beladen onderwerp, dat bij slachtoffers en nabestaanden zeer gevoelig ligt en waarnaar momenteel een groot Indië-onderzoek door NIOD, NIMH en KITLV wordt verricht.”

Sterker nog, gaat de organisatie verder, “[o]nze ouders zouden zich omdraaien in hun graf bij het horen van het nieuws, een groep die de Indonesische slachtpartijen maar ter nauwer nood wist te overleven. Helaas laat de Nederlandse regering deze groep opnieuw in de koud staan.”

Harde woorden, maar natuurlijk wel helemaal terecht. Onze koning én ons kabinet hebben lak aan het leed van onze eigen Indiërs. Ze bieden dit excuses zelfs aan terwijl er nog een onderzoek loopt naar de gebeurtenissen van die tijd. Zó graag willen ze deugen, dat ze zelfs de resultaten van zo’n onderzoek niet even kunnen afwachten.

Schande.

