Integriteitssoap Justitie gaat verder: ‘Justitie verzweeg expres informatie’

Vandaag is het zoveelste debat over de integriteitsproblemen bij Justitie. Justitie heeft wellicht de VVD ingehaald als het gaat om structurele integriteitsproblemen. De Kamer ondervraagt minister Ferd Grapperhaus die niet langer weg kan komen met slappe excuses, er moet iets veranderen. De Kamer overweegt een onafhankelijke toezichthouder die naar de verschillende dossiers gaat kijken!

Vandaag wordt Grapperhaus nog maar eens aan de tand gevoeld hoe het mogelijk is dat topambtenaren zomaar rapporten kunnen aanpassen of simpelweg complete feiten wegwerken. Wellicht was de lange mars door de instituties succesvoller dan sommige mensen dachten…

Zowel voor de minister als voor de desbetreffende topambtenaren breekt een spannende tijd aan, er zijn namelijk zeven klokkenluiders die allemaal bereid zijn om uitgebreid te praten over wat er nu precies gebeurde op het ministerie.

De top van Justitie lijkt zich niet bewust van de ernst van het probleem, hun activisme verblindt hun professionele capaciteiten.

Terecht dan ook dat de Kamer eist dat er een onafhankelijke toezichthouder komt die zelf eens naar alle dossiers gaat kijken, want dit probleem kan Justitie niet intern oplossen. Ondertussen doet de Secretaris-Generaal van Justitie alsof het probleem groot is gemaakt door de media. Alsof iemand hem nog gelooft.

“Het beeld dat we klachten en meldingen weggemoffeld zouden hebben, zoals de media schetsen, is volkomen onterecht. Maar ik merk dat er weinig ruimte is voor reflectie en nuancering.”