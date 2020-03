Kabinet blijft coronacrisis onderschatten: scholen blijven open, middelgrote bijeenkomsten niet afgelast

Nog altijd doorziet het kabinet niet hoe gevaarlijk het coronavirus voor Nederland is, en dat het nemen van halfzachte maatregelen echt volstrekt onvoldoende is om het virus in te dammen. Alleen de allergrootste bijeenkomsten – met meer dan honderd personen – wordt afgelast en de scholen blijven gewoon open – ook in Noord-Brabant.

Op een speciale persconferentie van minister-president Rutte, zorgminister Bruno Bruins en RIVM-topman Jaap van Dissel heeft het kabinet vanmiddag er wederom blijk van gegeven dat zij de crisis rondom het coronavirus in Nederland blijven onderschatten.

Nederland kent nog altijd een ‘Italiaanse’ groeicurve wat betreft het virus, maar het kabinet denkt de boel op te kunnen lossen door alleen de allergrootste bijeenkomsten – met meer dan honderd mensen – te moeten annuleren. Alsof bijeenkomst van negentig, tachtig, zeventig, zestig of zelfs maar vijfentwintig mensen geen gevaar vormen.

Ook blijft één van ‘s lands grootste brandhaarden gewoon open: de scholen. Rutte verdedigde dat met de opmerkingen dat kinderen het virus goed kunnen verdragen. En nu is dat waar, maar ze kunnen het ook heel overdragen, dus daarmee zijn ook zieke kinderen net zozeer een gevaar voor de volksgezondheid als ouderen.

Kortom: het is bij Mark Rutte nog altijd niet voldoende doorgedrongen dat deze coronacrisis geen business as usual is. Nederland moet echt veel verregaandere maatregelen nemen om dit virus het hoofd te bieden. Want anders? Kijk maar naar Lombardijen wat er anders gebeurt. Dan gaat het hele land in ‘lockdown’ en zal de economische schade echt niet meer te overzien zijn. Premier Rutte moet echt spoedig wakker worden – we hebben echt geen enkele tijd te verliezen.