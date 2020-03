Kabinet overweegt uitstel klimaatmaatregelen vanwege corona! GroenLinks & D66 denken hier anders over: ‘We moeten juist NU verduurzamen!’

Het is onduidelijk of het kabinet met nieuwe maatregelen komt om de CO2 uitstoot van dit jaar te verminderen. Dit zou namelijk wel moeten om volgens het Urgenda-vonnis, maar het kabinet heeft op dit moment andere prioriteiten. De eerste deadline – van 1 april – gaat sowieso niet worden gehaald.

De Kamer verzocht eerder al dat het kabinet voor 1 april met aanvullende maatregelen moest komen. Dit gaat natuurlijk nooit lukken, zeker niet nu Nederland al bijna 2 weken plat ligt. Het kabinet heeft nu zo zijn twijfels of het wel gepast is om vrijdag al met aanvullende maatregelen te komen. Met het oog op de huidige crisis waar we in zitten is dit een terechte vraag.

GroenLinks en D66 zien de bui al hangen, zij proberen de groene droom alsnog te verkopen. Zij zien deze crisis als een perfecte kans om juist nu te verduurzamen. Want ze menen dat we duurzaam uit de crisis kunnen komen, alleen van welk geld vraag ik me dan af…

“Dat kan de prikkel om te verduurzamen weer verzwakken’, zegt Van der Lee. “Dus is het belangrijk om snel met een afgewogen pakket te komen.”

Beide partijen proberen nog wel te doen alsof ze om mensen geven. Dus kwamen ze met een halfslachtig excuus waarin ze ook sympathie probeerden te tonen voor de vele gedupeerde mensen.

“Natuurlijk moeten we rekening houden met de banen van mensen, maar hoe langer we wachten hoe groter het risico op een boete.”

GroenLinks en D66 geven de indruk meer om het klimaat te geven dan dat we heelhuids uit deze crisis komen. Kan deze groene retoriek niet even worden gepauzeerd totdat we uit deze crisis zijn?