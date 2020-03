Knetter! Rob Jetten wil kinderen die met “huiselijk geweld te maken hebben” ’s avonds lekker naar huis sturen

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het coronavirus op woensdag liet D66-leider Rob Jetten zich weer eens van zijn meest idiote kant zien. De zogenaamde democraat vroeg het kabinet namelijk om voor opvang te zorgen voor “kwetsbare kinderen” die nu meer thuiszitten dan ze zouden willen.

“Wij krijgen zojuist samen een hartenkreet van Veilig Thuis,” aldus Jetten. “Dat is de organisatie die duizenden kwetsbare kinderen bijstaat die thuis niet in een hele fijne omgeving zitten, en die door de schoolsluiting meer thuis zijn dan ze zouden willen zijn. De hartenkreet van Veilig Thuis is kan het kabinet kijken of ook deze kwetsbare kinderen de opvang in schoolgebouwen toegankelijk kan worden gemaakt?”

Kwetsbare kinderen. Hmm. Wat bedoelt hij daar precies mee?

Nou, op Twitter voegt hij toe dat “sommige kinderen te maken [hebben] met huiselijk geweld. Vreselijk.”

Met andere woorden, het gaat om kinderen die mishandeld worden of om kinderen die zien dat de ene ouder de andere ouder af en toe lekker in elkaar mept.

En wat is Jettens oplossing voor deze arme kids? Hij wil ze overdag opvangen in scholen om ze daarna, in de avond, lekker naar hun agressieve vader en/of moeder te sturen.

Sommige kinderen hebben te maken met huiselijk geweld. Vreselijk. Zij zitten door de schoolsluiting meer thuis dan ze willen. Laten we deze kwetsbare kinderen ook opvangen in schoolgebouwen. Kabinet, luister naar de hartenkreet van de deskundigen van Veilig Thuis. #coronadebat pic.twitter.com/Cs4J2fC1IM — Rob Jetten (@RobJetten) March 18, 2020

Knetter! Deze kinderen moeten per direct uit huis worden geplaatst. Een ouder die geweld gebruikt — tegen het kind of tegen een andere ouder — heeft het recht op ouderschap verloren.

Maar Rob wil ze overdag opvangen… en ze daarna lekker naar huis sturen. Want daarmee los je het probleem voor ze op.

Die man is echt niet goed bij zijn bakkes.

