Links Nederland komt met flut plan: alleen steun aan kabinet in ruil voor investeringen in zorg, onderwijs natuur en volkshuisvesting

Tijdens een bijeenkomst van de PvdA, GroenLinks en de SP in (natuurlijk) Amsterdam, ging het weer eens over samenwerken. Dat loopt praktisch altijd uit op een fiasco, maar dit keer komt men met een ‘revolutionair‘ plan!

‘Meer geld naar alles!’

Of nou ja, eigenlijk helemaal niet. Het ‘plan’, voor zover we daar überhaupt van kunnen spreken, komt eigenlijk gewoon neer op ouderwetse blokvorming. De PvdA, GroenLinks en SP kwamen niet veel verder dan ‘we gaan kabinetsplannen alleen steunen als we wat terugkrijgen’. Ze willen dan meer geld naar zorg, onderwijs, natuur en volkshuisvesting.

Groen(s)Links

Opvallend is dat GroenLinks daarmee een dubbele flater maakt. Jesse Klaver deed namelijk nog geen uur geleden de oproep aan dit kabinet om ‘leiderschap te tonen’ bij het opvangen van vluchtelingen in Griekenland. Mag u raden welke van die vier thema’s extra onder druk komen te staan als Nederland dát zou doen.

Links populisme

En vorig jaar steunde GroenLinks het financiële beleid van kabinet Rutte-III nog onvoorwaardelijk. Daar moeilijk over doen zou ‘scorebordpolitiek’ zijn en daar stonden ze bij GroenLinks toch echt boven. Althans, dat zeiden ze omdat iedereen ze als populistisch begon te zien. Zeg maar exact hetzelfde gedrag wat we nu ook weer zien, door zo makkelijk te draaien op dit punt.

GroenLinks gaat dus in ieder geval weer in de aanval. De PvdA kijkt wel hoe ver ze daar in meegaan. Ze staan er net weer aardig voor in de peilingen, dus die kijken wel uit. En de SP moet zo langzamerhand aan de beademing, want zonder hulp gaan die het niet redden.