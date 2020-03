Jesse Klaver vindt: ‘Nederland moet leiderschap tonen’ …en toegeven aan chantage met asielzoekers

In deze tweet wordt maar weer eens pijnlijk duidelijk dat men op links totaal de ballen verstand heeft van geopolitieke machtsspelletjes. Bij de eerste traan gooit iemand als Klaver de handdoek al in de ring, want ‘dat is zielig’. En dan moet Nederland ‘leiderschap tonen’, maar waarom weet niemand…

Dit is natuurlijk één en al dom geblaat, dan kun je net zo goed niets zeggen. Want ja, geopolitiek is wreed en die asielzoekers worden inderdaad misbruikt. Ze komen onder valse voorwendselen in grote groepen aan en zijn bereid ieder risico te aanvaarden. Dan vallen er doden en gewonden.

Die Grieken zijn het inmiddels echter méér dan zat. Die hebben zich jarenlang in de steek gelaten gevoeld en zagen eilanden als Lesbos naar de gallemiezen gaan, omdat alle asielzoekers daar maar in werden gepropt. Wie kritiek had op dit (wan)beleid en gefrustreerd raakte, omdat een asielzoeker bijvoorbeeld de houten stoel van oma had gejat om vuur te kunnen stoken tegen de kou, die werd voor racist uitgemaakt. Er gebeurde al die tijd helemaal geen fuck!

En in zo’n beetje alle EU-landen is het een enorme teringbende aan het worden. Het falende immigratie- en integratiebeleid van Nederland is niet uniek. Het lijkt haast overal keihard te falen. De rek is er wel een beetje uit bij de mensen. Die 45.000 leden van FvD komt niet uit de lucht vallen!

Steeds minder mensen hebben zin om nog langer weggezet te worden als ‘extreemrechtse nazi’s’ of als ‘onmens’, omdat ze het immigratie- en integratiebeleid op álle fronten zien falen. Waarom zou Nederland ‘leiderschap’ moeten tonen om vluchtelingen, asielzoekers en immigranten binnen te halen? Vanwege internationale verdragen die blijkbaar heiliger zijn dan de Bijbel? Daar is de uitkomst inmiddels wel van bekend: wie mag blijven past zich niet aan (sterker nog: ‘het wordt tijd dat de witte Nederlander zich aan de multiculturele buurt aanpast‘) en wie niet mag blijven, blijft ook gewoon hangen. De overheid smijt met flink wat geld en het enige wat men ziet is dat er misbruik van wordt gemaakt.

Links Nederland is als een soort penningmeester van een vereniging die willekeurige zwervers geld ‘voorschiet’ van contributiegeld én ze ook maar direct een gratis lidmaatschap geeft, ‘want dat komt wel goed’. En als die zwervers dan meer geld eisen en de penningmeester dat te ver vindt gaan, kijkt ‘ie nog raar op dat al die ‘nieuwe leden’ ineens voor een nieuw bestuur kiezen en de penningmeester eruit knikkeren. Hou toch op met je ‘leiderschap’.