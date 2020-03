Video! Finland presenteert anti-verkrachterstechniek na verkrachtingsgolf door asielzoekers – Succes niet gegarandeerd

Ook andere landen kennen idiote gemeenteraadsleden. Raadsleden van de Finse gemeente Oulu spendeerden 2,5 miljoen euro aan een verkrachtingspreventie project genaamd ‘Safe Oulu’. Op deze manier deden presenteerden ze het project aan de buitenwereld.

Kijk dan:

'Safe Oulu' project in Finland. Een speciale techniek is in Finland ontwikkeld om niet verkracht te worden door een asielzoeker.

Verkrachtingsgolf door asielzoekers

Oulu werd in december van 2018 geteisterd door een verkrachtingsgolf. Slachtoffers waren allemaal meiden van tussen de 10 en 14 jaar oud, op een 16- en 18-jarige na. Er kwamen steeds meer berichten en beschuldigingen naar buiten dat de daders asielzoekers zouden zijn. De Finse politie volgde het Nederlandse, Britse, Duitse, Belgische en Franse voorbeeld, en hield zich meer bezig met racismemanagement dan met het aanpakken van het daadwerkelijke probleem.

Het aantal slachtoffers bleef oplopen gedurende de eerste twee maanden van 2019. Het aantal opgepakte verdachten liep ook op. Medio januari waren er al 16 opgepakt. Allemaal buitenlanders. Dit liep uiteindelijk op tot 29 verdachten, waarvan 20 buitenlands.

In die periode moest de politie ook schoorvoetend toegeven dat de verkrachtingen in de meeste gevallen maanden hebben geduurd. Oh, en één van de minderjarige slachtoffers bleek zelfmoord te hebben gepleegd. Oeps! Gelukkig zijn er inmiddels maar liefst acht verdachten veroordeeld. Allen kregen een straf van tussen de 2 en 4 jaar, met de verplichting om schadevergoeding aan de slachtoffers te betalen. De bedragen liggen tussen de 3000 en 11.000 euro. Koop er wat leuks voor, dames!

Project: Safe Oulu

En met deze context in het achterhoofd, besloten deze raadsleden dus om een ‘anti-verkrachtingsdansje’ op te nemen. Daar is over vergaderd. Daar is over besloten. Daar is voor geoefend.

Het zou mij niet verbazen als een paar van die minderjarige slachtoffers óók zelfmoord plegen na het zien van dit filmpje! Dit is toch moedwillig in de gezichten van die slachtoffers spugen en het bagatelliseren van hun leed?!