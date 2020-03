Linkse NGO Oxfam gaat weer over de schreef! Oxfam verkoopt antisemitische werken in eigen webwinkel

Kennen we de naam Oxfam nog allemaal? In 2018 ging de Oxfam International al compleet over de schreef toen uitlekte dat zij in het verleden grote seksfeesten hielden in Haïti – na de tragische ramp die daar plaatsvond nog wel. Nu gaat de ‘wereldverbeterende’ NGO weer over de schreef, ze verkopen namelijk doodleuk de Protocollen van de wijzen van Sion in hun webwinkel.

De Protocollen van de wijzen van Sion zijn één van de meest ranzige antisemitische complotboekjes uitgegeven ooit. In 1905 werd dit afschuwelijke werk door de geheime dienst van de Tsaar overal in Rusland verspreid om zo de antisemitische maatregelen en pogroms van de Tsaar te rechtvaardigen.

Echter is dit boek nog steeds enorm populair in het Midden-Oosten en binnen antisemitische kringen. Hamas bijvoorbeeld, verwijst tal van keren naar dit werk in haar handvest.

En nu blijkt dat een NGO, die zogenaamd opkomt om een eind te maken aan armoede, kopieën van dit walgelijke werk te koop had aangeboden op haar website.

Hoe triest/naïef/dom moet je zijn om NIET te kunnen realiseren dat je dit soort dingen gewoon niet te koop aanbiedt op je website. En al helemaal niet als je claimt een goededoelenorganisatie te zijn.

Good to talk to Ambassador @MarkRegev today to apologise in person for the listing of anti-Semitic books on our online shop last week. The books were destroyed & we are looking to learn lessons. This should not have happened. We are sorry that it did and for the offence caused. — Danny Sriskandarajah (@dhnnjyn) March 20, 2020

Hoezo moet hier nog lering uit worden getrokken? Dat iemand die bij zijn gezonde verstand is dit überhaupt op zo’n site te koop durfde te zetten is volslagen ridicuul.