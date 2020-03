Longartsen luiden noodklok: ‘De bijwerkingen van de huidige medicijnen tegen corona zijn niet te overzien!’

Vooralsnog is er geen effectieve behandeling mogelijk voor het coronavirus. Uit een recent verschenen richtlijn onder medisch-specialisten valt vooral op te maken dat patiënten ernstige last ondervinden van de bijwerkingen van de medicijnen die nu op de markt zijn.

In een ‘klokkenluidende noodoproep’ via het Algemeen Dagblad zegt Leon van den Toorn (oorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) treurig gestemd te zijn:

“Wat we tot nu toe in de praktijk zien in de regio Brabant is dat de aanbevolen medicijnen niet veel effect lijken te hebben. Maar patiënten hebben in ieder geval wel last van bijwerkingen, zoals depressieve klachten, misselijkheid en braken.”