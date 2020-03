Mark Rutte neemt een onaanvaardbaar groot risico met zijn ‘groepsimmuniteit’-strategie tegen COVID-19

Nou, dat was me er een toespraak zeg. Toen Mark Rutte premier werd hoopte hij ongetwijfeld dat hij nooit zo’n serieuze monoloog zou moeten houden. Helaas, het werd hem én ons niet bespaard. Als minister-president nam hij plaats achter zijn bureau, kijk hij triest naar de camera, en legde hij uit dat het nieuwe coronavirus COVID-19 een heel serieuze impact gaat hebben, en dat onze regering bewust voor groepsimmuniteit heeft gekozen. In het Engels heet dat herd immunity.

Rutte legde kalm uit waar dat op neerkomt: 60% tot 80% (“een groot deel” in zijn woorden) van de bevolking krijgt het virus. Maar: het is de bedoeling dat dit in goede banen geleid wordt door controle, zodat veruit de meeste patiënten gezond en jong zijn. Zwakken en ouderen moeten buitenschot blijven.

De gedachte is dat als zo’n groot percentage de ziekte gehad heeft al die mensen immuun worden… en doordat het om zo’n grote groep gaat wordt “de hele kudde” (de gemeenschap) feitelijk immuun.

Er waren twee andere opties. De eerste optie was het virus zijn gang te laten gaan, wat natuurlijk volstrekt onacceptabel is. Er zouden dan in een maand of twee tijd vele tienduizenden doden vallen. De andere optie die nog overbleef was het land in total lockdown gooien. Volgens Rutte was die optie niet mogelijk omdat het virus dan over een jaar of wat toch gewoon nog kon terugkomen en alsnog een ravage kon aanrichten. Plus, Nederland op slot? Dat kan niet.

Volgens hem was groepsimmuniteit daarom de beste strategie.

Dat is een grote fout.

De gerenommeerde Italiaanse viroloog Roberto Burioni, verbonden aan de San Raffaele universiteit in Milaan, kraakte deze strategie van Nederland kort nadat Rutte zijn tv-speech beëindigd had. “De Nederlandse regering neemt een heel groot risico,” aldus deze expert.

“Er is geen enkele wetenschappelijke basis is om te spreken over groepsimmuniteit. Het is een heel groot risico dat de Nederlandse regering neemt. We weten namelijk nog helemaal niet of er wel immuniteit voor dit virus kan ontstaan. Dat is nog onbekend. Bovendien is er nog geen vaccin.”

Ja, dat leest u goed: er is geen wetenschappelijke basis om te spreken over “groepsimmuniteit.”

Gek dat Rutte daar niets over gezegd heeft, he? En dat terwijl hij wel vijftig keer herhaalde dat hij zich laat leiden door “experts” – ja, diezelfde experts van het RIVM die ons in januari nog vertelden dat dit virus nooit naar Nederland zou komen omdat er “geen directe vluchten” waren tussen Wuhan en Schiphol. I kid you not.

Hoe langer ik erover nadenk, hoe onbegrijpelijker het is dat Rutte en co. juist voor deze aanpak kiezen. Bij “groepsimmuniteit” als strategie ga je er namelijk ook vanuit dat de regering de besmettingen in goede banen kan leiden. Is er ook maar iemand die denkt dat dezelfde figuren die ons een paar dagen geleden nog vertelden dat scholen niet dicht hoefden nu opeens wél competent zijn?

Thierry Baudet en Geert Wilders zijn dan ook bijzonder kritisch op Rutte’s keuze. Eerst Baudet maar:

En dan Wilders:

Indammen van het virus?

Tot nu toe niet echt gelukt. Virussen laten zich bovendien niet controleren.

Kijk maar in alle landen om u heen @MinPres Rutte.

Nog even en we hebben geen IC-bedden meer en Italiaanse toestanden.

Ook Wilders noemde Frankrijk als alternatief:

Eigenlijk is het niet te bevatten waarom Rutte juist hier voor kiest, zeker niet als je bedenkt dat het onmogelijk is om over een week nog van strategie te veranderen als “groepsimmuniteit” toch niet blijkt te werken, terwijl je van totale lockdown wel kunt overstappen op “groepsimmuniteit.”

Het kabinet speelt met deze strategie met duizenden, tienduizenden en mogelijk zelfs honderdduizenden levens.

Er was een andere strategie, en dat was het land op totale lockdown doen. Ja, de gevolgen voor de economie waren buitengewoon ernstig geweest, maar Nederland is een rijk land, en de overheid heeft een diepe bodem om uit te tasten. Economieën kunnen heropgebouwd worden. Een mens kan dat niet. Eenmaal dood is dood.

Ja, dat is cru verwoord, maar zo staan de zaken er nu eenmaal voor. We moeten daar eerlijk over zijn, en het lef hebben om het beestje bij zijn naam te noemen.

Overigens, en dat moet mij wel van het hart: de manier waarop Rutte dit deed was wel degelijk indrukwekkend. Ik ben het oneens met hem en zijn strategie, maar je moet zijn teneur en manier van doen wel degelijk respecteren. Dat mag ook weleens gezegd worden.