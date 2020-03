Mark Rutte steunt Griekse premier: ‘Afspraken uit de EU-Turkije verklaring moeten worden nageleefd’

Griekenland gaat momenteel gebukt onder een nieuwe migratiecrisis. Nadat Turkije haar grenzen opende, hebben duizenden Syrische migranten zich inmiddels verzameld bij de Griekse grens. De situatie is dusdanig ernstig dat Mark Rutte zich genoodzaakt voelde om een kort statement te publiceren.

Via Twitter laat premier Rutte weten dat hij zijn zorgen over de migratiecrisis in Griekenland deelt met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. “De afspraken uit de EU-Turkije Verklaring dienen volledig te worden nageleefd”, aldus Rutte.

Zojuist mijn zorgen gedeeld en volle steun uitgesproken aan @PrimeministerGR vanwege de situatie aan de Grieks-Turkse grens. Afspraken uit de EU-Turkije Verklaring dienen volledig te worden nageleefd. — Mark Rutte (@MinPres) March 1, 2020

Ondanks de steunbetuiging van Rutte aan het adres van Mitsotakis, is het volgens PVV-leider Geert Wilders inmiddels al te laat. Om het tij nog enigszins te kunnen keren moeten andere landen een voorbeeld nemen aan de strenge grensbewaking van de Hongaren, aldus Wilders.

Bij de Griekse grens dreigt de massale toestroom van nieuwe migranten helemaal uit de hand te lopen. In de chaos proberen veel migranten de grenshekken te forceren om op die manier het Europese vasteland te bereiken. Uiteindelijk willen de meeste migranten niet in Griekenland blijven maar proberen via het land verder Europa in te komen.