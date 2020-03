Duizenden migranten staan te trappelen bij Griekse grens, willen heel snel op doorreis

De Turkse regering in Istanboel zegt dat ze tot nu toe al meer dan 75.000 Syrische migranten heeft doorgelaten die inmiddels op doortocht naar landen binnen de Europese Unie zouden zijn. Bij de Griekse en Bulgaarse grens staan migranten te trappelen om dieper Europa in te reizen.

Griekenland en Bulgarije voelen zich overvallen met de massale toestroom van migranten en hebben inmiddels hun grensbewaking verscherpt. Ook Hongarije is in de hoogste staat van paraatheid en heeft zijn grenzen potdicht gegooid.

Thousand of imagrants were trapped on sunday beyond turkey border with Greece pic.twitter.com/FqnEbSAsAO

