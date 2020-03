Nederland telt nu 20 doden en 176 nieuwe besmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte zojuist bekend dat het aantal doden door het coronavirus in Nederland, is opgelopen naar 20. Ook zijn er 176 nieuwe besmettingen geconstateerd, voor inmiddels een totaal van 1135 coronapatiënten.

Sinds gisteren zijn er 8 patiënten overleden, in de leeftijd van 59 tot 94 jaar. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt natuurlijk vele malen hoger dan die 1135. Familieleden van coronapatiënten worden niet getest, net zoals mensen met milde klachten. Dit is onderdeel van het huidige beleid: gecontroleerd uit laten branden.

En hoewel ik de keuze voor die strategie wel begrijp, ben ik bang dat het niet het gewenste effect gaat hebben. Het doel is namelijk om ziekenhuisbezoek zoveel mogelijk uit te stellen, om overbelasting van de zorgcapaciteit te voorkomen. Maar omdat men uitgaat van het idee dat mensen met milde klachten direct thuisblijven, om weerstand op te bouwen en om verdere besmetting te voorkomen, zijn er twee enorme risico’s aan verbonden.

Zodra klachten erger worden, zou het zomaar eens zó snel, zó hard kunnen gaan, dat men het ziekenhuis niet eens meer haalt (bureaucratie speelt daar ook een enorme rol in). Het andere probleem is dat besmette mensen het virus waarschijnlijk allang op anderen over hebben gedragen. En nu blijkt dat serieuze klachten, waarvoor medische hulp vereist is, toch nog in 20 procent van de gevallen voorkomt.

Wat dit beleid dus doet, want het systeem lijkt binnen de kortste keren overbelast te raken, is álle risicogevallen van alle kwetsbare groepen extra in gevaar brengen. Het Verenigd Koninkrijk gaat daar nog een stapje verder in, men noemt de strategie daar herd-immunity: mensen het virus laten doorstaan en zo immuniteit opbouwen, waarmee de zwakkeren kunnen worden beschermd. Die zijn daar echter, net als Nederland, véél te laat mee.

Eigenlijk had men hier vrijwel direct ouderen en andere risicogroepen moeten verplichten om binnen te blijven. De overige groepen, die al minder kans op ernstige symptomen hebben, zouden dan sneller getest en in het ziekenhuis geholpen kunnen worden. Het zou het risico op overbelasting van het zorgsysteem drastisch verminderen. Maar helaas gaan we, voor zover ik weet, nog steeds Italië achterna.