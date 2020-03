Nederlanders luisteren eindelijk! ‘Relatief rustig op het strand en in het bos’

Terwijl vorig weekend vervelend Nederland er nog massaal op uit trok om het buitenleven te vieren, lijken we eindelijk iets te hebben geleerd van de opgelegde restricties van onze overheid. Het is tot nu toe uiterst rustig op de stranden en in natuurgebieden.

Volgens De Telegraaf houden Nederlanders zich steeds beter aan de maatregelen van de overheid. Plekken waar drukte kan ontstaan worden eindelijk vermeden.

Fred Prak van Natuurmonumenten zegt er het volgende over:

“Het is relatief rustig, hoor ik van onze beheerders. En de mensen die er zijn, houden zich goed aan de regels. Het laatste wat Natuurmonumenten wil is een volledige lockdown, of dat de beheerders continu moeten optreden als schooljuffen tegenover mensen die geen afstand houden. Zelfs op de plekken waar het vorig weekend de spuigaten uitliep, met name aan de kust en bij grote steden, is het nu rustig.”

Een week geleden liep het nog helemaal uit de hand toen mensen massaal besloten om het strand op te zoeken. Premier Mark Rutte riep de Nederlandse bevolking vervolgens op om alleen nog buiten te gaan als het echt broodnodig was.

Aan de oproep van Rutte en de overheid lijkt dus uiteindelijk gehoor te zijn gegeven. En dat is maar goed ook, want vanwege de nog steeds escalerende dramagetallen kunnen we ons maar beter even aan de wet houden. Dat is het beste. Voor iedereen.