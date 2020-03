Triest! Weer bijna 100 doden in 24 uur tijd en maar liefst 1159 nieuwe besmettingen erbij

Het aantal “gemelde overleden patiënten” is vandaag bijna over de honderd gegaan. In totaal zegt het RIVM dat het om 93 individuen gaan die gestorven zijn aan het coronavrius in de afgelopen 24 uur tijd. De eigenlijke cijfers zijn feitelijk vrijwel zeker veel hoger — omdat een flink aantal mensen niet getest wordt maar wel overlijdt met corona-achtige verschijnselen — maar het precieze aantal weten we dus niet.

Ten opzichte van gisteren is dit een verbetering. Toen overleden er namelijk 112 mensen. We zitten nu dus op 19 minder. Geweldig. Mooi. Het slechte nieuws? Dat is steeds zo in het weekend. Op zaterdag, zondag én maandag vallen de cijfers een beetje… om daarna weer keihard te stijgen. Prof. Wouter J. Keller — voormalig lid van de Raad van Bestuur van het CBS — stelde dat al eerder deze maand vast.

Dat in aanmerking nemende is het aantal gemelde doden juist zorgwekkend. Als we bij een onderschatting op 93 doden zitten moeten we ervan uitgaan dat we vanaf dinsdag écht vreselijke cijfers onder ogen krijgen. We kunnen alleen maar hopen en bidden dat het meevalt, maar we vrezen het ergste.

En er is meer slecht nieuws. Het aantal opgenomen patiënten blijft namelijk erg hoog. In de laatste 24 uur zijn er weer 454 patiënten bijgekomen. Dat is écht niet best, zeker niet als je bedenkt dat die cijfers volgens Keller dus te laag zijn.

Oh, en dan hebben we nog het aantal nieuwe besmettingen: 1.159. Ook daar geldt precies hetzelfde voor. Dit is eigenlijk al veel te hoog, maar zeker als je bedenkt dat we in het weekend steeds een vertekend (lees: te positief) beeld hebben gezien.

Het is dus zorgwekkend. Zeker als je ook leest dat er in Zuid-Holland zo’n 500 besmettingen bij zijn gekomen en in Noord-Holland iets van 400… en dat in Zuid-Holland het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten sneller stijgt dan elders. De vrees bestaat dus dat het nu losgaan in Zuid-Holland.

Ongelooflijk genoeg blijft het RIVM dit herhalen:

Ook vandaag neemt het aantal gemelde in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen werken.

Daar word ik dus helemaal gek van. Het is nogal wiedes dat het aantal opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen minder snel toeneemt dan het geval zou zijn als de overheid niets had gedaan. Wat is dat voor achterlijke opmerking, en wat is het voor zielig politiek spel dat het RIVM daarmee kraait goed bezig te zijn?

Het gaat er niet om dat het minder snel stijgt dan anders het geval zou zijn, maar dat a) er een einde aan de stijging, b) het virus onder controle komt, en c) als we dan gaan vergelijken ben ik veel meer geïnteresseerd in de vraag hoe de grafieken eruit zouden zien als er drie of vier weken geleden al gekozen was voor een totale lockdown.

Maar ja. Gek genoeg lijkt het RIVM daar helemaal niet in geïnteresseerd te zijn.

Gek zeg.

Afijn, we hopen maar dat de situatie iets van onder controle komt. Ik moet er namelijk niet aan denken dat het ‘normaal’ wordt om dagelijks meer dan 100 doden te moeten melden — zeker niet als je bedenkt dat het werkelijke aantal coronadoden ook dan vrijwel zeker (veel?) hoger ligt.

