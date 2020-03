‘Niks aan de hand mensen’. Enorme uitbraak coronavirus dreigt voor Nederland: teller staat nu op 503 besmettingen en 5 doden

Het zou allemaal wel meevallen met een massale uitbraak van het coronavirus in Nederland. Ondertussen zien we een stijging van 30 procent ten opzichte van gisteren. De teller van besmette personen staat nu op 503. En het nieuws wordt nog erger: bij een ‘zorgonderzoek’ – oftewel een random check – onder ziekenhuispersoneel in Brabant, blijkt dat bijna 4 procent besmet is.

Er zijn sinds gisteren 121 nieuwe patiënten met #COVID-19 bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen in Nederland op 503. Daarnaast is er een vijfde persoon aan het #coronavirus overleden. Meer info: https://t.co/SBKF15zTdP#COVID19 — RIVM (@rivm) March 11, 2020

Het RIVM komt met een niet al te leuke boodschap: in één dag zouden er 121 nieuwe besmettingen gevonden zijn. De stijging komt door een ‘zorgonderzoek’. Bijna 1100 ziekenhuismedewerkers in Brabant werden getest: 3,9 procent bleek ook besmet te zijn. Maar nu komt het rare:

Het feit dat zorgmedewerkers besmet zijn met het coronavirus kan meerdere dingen betekenen. Het kan zijn dat het percentage besmettingen in de ziekenhuizen een weergave is van het aantal besmettingen onder de Brabantse bevolking. Maar het zou ook kunnen betekenen dat het percentage besmettingen onder ziekenhuismedewerkers hoger is, omdat zij door hun werkzaamheden eerder in contact kunnen komen met het virus. Het RIVM gaat dit nog verder uitzoeken.

Het RIVM zelf zegt dat het percentage een weergave KAN zijn, maar mocht deze stelling waar zijn dan spreken we dus over honderdduizend mensen in Brabant. Want in Noord-Brabant wonen er zo’n 2,5 miljoen mensen.

Het is een boude stelling van het RIVM, want als dit echt is zo dan staat Nederland in één klap bovenaan het rijtje van besmette landen.