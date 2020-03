Nog één waarschuwing en dan ‘lockdown’: kabinet overweegt winkels te sluiten

Diverse bronnen bij het kabinet hebben aan de Telegraaf bevestigd dat het kabinet overweegt om ook niet-essentiële winkels te sluiten. De reden: het advies werd massaal genegeerd. Een lockdown zit er dus dik in!

We zeiden het hier bij DDS al eerder! Kijk maar. Er kwamen oproepen vanuit het hele land om toch écht thuis te blijven. Dit weekend gingen Nederlanders massaal naar buiten. Gisteren was het voor de overheid erg genoeg om er vandaag een NL-alert voor uit te doen. Toch liepen overal mensen en moest de politie zelfs mensen van het strand afhalen!

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing gaat nu kijken of de waarschuwing voldoende effect heeft gehad (hint: nee). Morgen zullen ze nog een keer waarschuwen via NL-alert. Wordt daar wéér onvoldoende gehoor aan gegeven (kun je geld op inzetten), dan zullen er mogelijk verregaande maatregelen worden genomen.

Het sluiten van niet-essentiële winkels, dus zo’n beetje alles behalve supermarkten, tankstations en coffeeshops zal dan waarschijnlijk de eerste maatregel zijn. Dan is er voor veel mensen minder reden om naar buiten te gaan. Ik denk dat dat de redenering is. Maar dat zal onvoldoende blijken, want het zonnetje schijnt.

Dus zit er nog een maatregel aan te komen: een straat- en/of samenscholingsverbod. Dat zou ‘niet aan de orde’ zijn, zeggen ze, maar Duitsland heeft het inmiddels ook. Het zou voor de Duitsers gaan om een contactverbod, wat betekent dat iedereen andere halve meter bij elkaar vandaan moet staan, behalve partners, familie- en gezinsleden. Overtreders in Duitsland kunnen rekenen op, let op: 25.000 boete!!! Frankrijk en Italië hebben soortgelijke maatregelen, dus reken er maar op dat zo’n contactverbod er hier ook wel komt.