DE LOCKDOWN IS NABIJ: ‘Mensen luisteren niet! En wie niet horen wil…’

Vanuit de coulissen in Den Haag wordt er momenteel steeds meer aangestuurd op een tijdelijke lockdown in Nederland. Sterker nog: de lockdown is nabij!

De overheid zit met zijn handen in het haar. Om de economische belangen te blijven ondersteunen hebben Rutte en zijn onderdanen er voor gekozen om stapsgewijze maatregelen te nemen. Dit alles om er voor te zorgen dat de economie zo min mogelijk klappen zou vangen.

Echter! Ongehoorzaam Nederland heeft lak aan de maatregelen van de overheid. Minister-president Mark Rutte formuleerde dat gisteren nog als volgt: “Zolang we elkaar in de supermarkt in de nek lopen te hijgen, schieten we niks op.”

En terecht. Wij Nederlanders kunnen de onbeperkte vrijheid blijkbaar niet aan, dus verstrekkende maatregelen zullen heel snel volgen. Wees voorbereid.

De enige partijen die vooralsnog hebben aangestuurd op een (tijdelijke) lockdown zijn FVD, PVV en DENK.

Update: Inmiddels is het nieuws over een naderende lockdown ook binnengedrongen op de redacties van andere media. Lees hier het stukje in De Telegraaf, zum Beispiel.