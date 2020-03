Nu al spanning om afspraken in Afghanistan: Taliban eist vrijlating 5000 strijders

De Afghaanse regering geeft blijk van spanning over het akkoord tussen de Verenigde Staten en de Taliban. Zij blijken overeen te zijn gekomen dat er duizenden gevangenen vrij zullen worden gelaten. De Afghaanse regering werd hier echter buiten gehouden en is not amused.

Wie nog de naïeve hoop had dat de Afghaanse regering (wellicht samen met de Taliban) zou werken naar een veilig, stabiel en min of meer democratisch Afghanistan, zal ik bij deze maar even uit de droom helpen. De Taliban en de Verenigde Staten zijn overeengekomen dat er 5000 Talibanstrijders zouden worden vrijgelaten en dat de Taliban op haar beurt óók duizend gevangenen vrij zou laten. Dat heeft consequenties.

De Amerikanen (en Trump bij uitstek) hebben er alle belang bij om ervoor te zorgen dat ze zich terugtrekken uit Afghanistan en het akkoord wordt nageleefd. Dat betekent een (langzaam maar zeker) einde van de oorlogsmoeheid bij de Amerikaanse bevolking en een ingeloste verkiezingsbelofte voor Trump.

De Taliban heeft ook absoluut geen zin om de Amerikanen nodeloos te provoceren nu macht over het land zo dicht binnen handbereik ligt. Die zullen zich dus ook zoveel mogelijk aan het akkoord willen houden, in ieder geval tot de kans groot genoeg is dat de Amerikanen niet ineens weer het land binnen komen banjeren.

Maar de Afghaanse overheid lijkt nu in z’n hemd te staan. Er is in feite voor hen besloten en als het akkoord niet wordt nageleefd door hún toedoen, dan escaleert de boel binnen de kortste keren alsnog. En de kans dat de Amerikanen in zo’n geval hun handen wassen in onschuld, lijkt mij vrij groot.

Maar wanneer de Afghaanse regering meegaat in alle besluiten, geeft dat het signaal af dat de regering Talibanbeleid uitvoert en zelf vrij machteloos is. Al helemaal als die 5000 Talibanstrijders vrij worden gelaten. Dat is bijna hetzelfde als je overvaller tijdens de overval z’n pistool teruggeven.

Gaan ze wél tegen het akkoord in, dan riskeren ze óók een machtsstrijd en ik denk niet dat ze die gaan winnen. De Taliban heeft wat dat betreft (voor zover ik de situatie begrijp) álle kaarten in handen. De vraag is meer hóé de Taliban weer aan de macht komt, dan óf ze weer aan de macht komen. Als ze zich een beetje bewust zijn geworden van hoe media werkt, kon het wel eens snel en geruisloos gaan. Maar voor hetzelfde geldt denken ze zo’n overmacht te hebben dat een ouderwetse lompe staatsgreep ook een ‘goede’ mogelijkheid is. Democratie zit er echter niet in, denk ik.