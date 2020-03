Oh nee… Paniek in gevangenissen: gevangene in Scheveningen test positief voor coronavirus COVID-19

Als er één plek is waar het nieuwe coronavirus COVID-19 flink kan huishouden dan is het in een gevangenis. Gevangenen zitten dicht op elkaar, de ventilatie niet je van het… Nee, een ‘anti-virus’ locatie is het niet. Geen wonder dus dat er paniek is uitgebroken onder gevangenen nu één van hen in de gevangenis Haaglanden in Scheveningen positief heeft getest.

De gevangene in kwestie vertoonde de welbekende symptomen van de ziekte en werd daarom getest (apart dat ze dat in gevangenissen wel doen, trouwens, maar als een burger die de wet niet met voeten heeft getreden zich meldt hij te horen krijgt dat hij maar lekker voor zichzelf moet zorgen tot hij zo ongeveer doodgaat). Het resultaat zorgde voor grootschalige paniek: ja, hij was corona-positief.

“Hij is volgens protocol geïsoleerd en wordt goed in de gaten gehouden,” aldus de Dienst Justitiële Inrichtingen. Natuurlijk is dat hartstikke leuk om te zeggen, maar als hij nu al ernstige symptomen vertoont is de kans groot dat hij tussen zijn besmetting en het testresultaat in al volop anderen heeft besmet, van medegevangenen tot gevangenispersoneel.

Dit nieuws werd vanochtend bekendgemaakt. Gisteravond liet de DPI al weten dat 20 gevangenenen in quarantaine gezet waren vanwege “mogelijke” besmetting. Tenminste één van hen heeft het dus daadwerkelijk.

Om iedereen te beschermen mogen gedetineerden tot 6 april geen bezoekers ontvangen. Zelfs hun eigen advocaten mogen niet langskomen. Het zal niemand verbazen dat dit natuurlijk voor nóg meer stress zorgt. Deze mensen leven zo ongeveer voor bezoekjes van familieleden (en advocaten). Het is nogal wat om hen wekenlang niet te mogen zien. Maar: dat is natuurlijk wél logisch. Een andere manier om hiermee om te gaan is er niet.

Gevangenissen zijn dus op lockdown gezet…

Nu de rest van de samenleving nog.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 169 DDS-lezers gingen u al voor!