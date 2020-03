Ongehoord Nederland-fascistjes gaan met eerste online uitzending direct nat: neonazi als “stikstofexpert”

Van het weekend is Ongehoord Nederland begonnen met hun eerste media-uitzending. En direct gaat de “rechtse” omroep de mist in, want in de allereerste uitzending, op internet, wordt direct een Hitler-aanhanger in de watten gelegen door de eveneens zeer dubieuze Joost Niemöller.

Kennen we allemaal Joost Niemöller nog? Bekend racist die vindt dat zwarte mensen agressiever zijn dan blanke mensen, en aanhanger van menig MH17-complotverhaaltje. Dat deze man met ernstige hersenkronkels bij Ongehoord Nederland betrokken is, zegt eigenlijk al genoeg. Een normale redenatie maken is teveel gevraagd voor deze hate peddler, zo betoogde onze getalenteerde jonge columnist Ozair afgelopen zaterdag al op verdienstelijke wijze.

Maar genoeg veren in onze eigen bips. Want dat Niemöller met open armen ontvangen werd door Arnold Karskens en de andere rattenvangers van Hamelen in het Ongehoord Nederland-bestuur, was al geen gunstig teken. Maar dat de eerste tv-uitzending van deze aanstaande publieke omroep meteen wordt opgeleukt door de aanwezigheid van een neonazi, is wellicht nog wel veel erger.

We zien Niemöller babbelen met ene Evert Mouw op de – overigens prachtige – Veluwe. Maar tegenover dat natuurschoon staat gewoon een extreem-rechtse charlatan. Want wie is Evert Mouw dan precies? Volgens Joost Niemöller een heuse stikstofexpert. Maar wie iets dieper graaft leest over de poepbruine wortels van deze zogenaamde deskundige op het gebied van lucht- en bodemvervuiling:

“De eerste jaren was Stormfront een langzaam groeiende website met veel nazi-propaganda en hakenkruisplaatjes die je kon downloaden en bijna helemaal gericht op de Verenigde Staten. […] Een opvallende gebruiker van het eerste uur was Evert Mouw. Mouw presenteerde zich daar als overtuigd nationaal-socialist en Hitleraanhanger. Mouw was IT-er in opleiding en woonde nog in zijn ouderlijk huis op de Veluwe. Recent dook hij korte tijd op bij de Nationale Alliantie.”

Voor wie niet bekend is met de Nationale Alliantie: een extreem-rechtse politieke partij, met een jeugdbeweging die luisterde naar de vrolijke naam “Dietsland Jeugd”. Het waren homohaters en vonden dat joden aan het gas moesten. Gezellige lui, dus, maar niet heus.

Maar dus wel waarmee Ongehoord Nederland hun allereerste tv-uitzending opleukt. Fijn hoor. Ik heb niets tegen het openbreken van het linkse hegemonie in de NPO. Graag zelfs: kom maar op. Als we die taak echter toevertrouwen aan schedelmeters, Joost Niemöller, Stormfront-leden en mensen die joden willen vergassen… nou, doe mij dan toch nog maar een paar jaartjes BNNVARA, AVROTROS en Sander “Lord Wanhoop” Schimmelpenninck. Liever een links Hilversum, dan een fascistoïde en extreem-rechts Hilversum.