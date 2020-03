OVERHEID HEKELT ASOCIALE NEDERLANDERS: ‘Vrijwillige lockdown’ is voorlopig de nieuwe werkelijkheid

Het is een beetje half om half, maar de overheid heeft vandaag een ‘vrijwillige lockdown’ afgekondigd omdat een groot deel van de Nederlandse bevolking laks heeft aan de al geldende maatregelen.

Terwijl er ondertussen meer ziekenhuisbedden worden geprepareerd dan dat er mondkapjes voor handen zijn, heeft de overheid besloten om alle Nederlanders een NL Alert te sturen. Voor velen was dat even schrikken, maar aangezien wij een eigenwijs en welwillend volk blijken te zijn was er geen andere optie mogelijk.

Gisteren schreef De Dagelijkse Standaard al over de ongecontroleerde massatoerisme op de Nederlandse stranden. Na een aantal intensieve belletjes met Haagse politici konden wij ook al concluderen dat een totale lockdown aanstaande is.

De Dagelijkse Standaard zit boven op het nieuws en uw Haagse reporter Kenneth Steffers onderhoud nauw contact met de politici in Den Haag. Uiteraard is Kenneth ook bereikbaar voor kritische volgers met vragen: volg Kenneth op Twitter.

STAY TUNED! Onze redactie is er voor onze lezers – ZEKER NU!