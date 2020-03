Overheid was te nalatig! ‘Nederlandse overheid klopte te laat aan bij Philips voor beademingsapparaten’

Gisteren, tijdens OP1, bleek dat onze overheid een kapitale fout heeft gemaakt. Pas twee weken geleden klopte onze overheid aan bij Philips met de vraag of zij nog beademingsapparatuur hadden. Zoals te verwachten viel, viste Nederland naast de boot want veel apparatuur was al verkocht aan andere landen.

Nederland trok pas twee weken geleden aan de bel bij Philips voor beademingsapparaten, vertelt Philips-topman Frans van Houten in #Op1. “Heel de wereld heeft niet scherp genoeg naar China gekeken.” pic.twitter.com/ycLADum1PB — Op1 (@op1npo) March 29, 2020

Philips-topman Frans van Houten komt met een terechte constatering, de hele wereld heeft zitten slapen toen het drama begon in China. Landen hadden beter moeten én kunnen reageren op de naderende ramp.

Ook onze regering is extreem laks geweest, toen de regering überhaupt reageerde was het eigenlijk al te laat. Maar nu blijkt dus ook dat de beademingsapparatuur, dat Nederland juist nu zo goed kan gebruiken, al was verkocht aan andere landen.

Dit omdat onze regering gewoon totaal niet aan het opletten was, de overheid heeft gewoon keihard gefaald in verwachting- en risicomanagement.

Zeker met het vooruitzicht dat er mogelijk 2500 patiënten op de IC gaan liggen rond half april.

Philips-topman Frans van Houten vindt dat we niet moeten wachten tot na de coronacrisis met plannen maken voor hierna. “We kunnen nu al nadenken over hoe we de scholen met halve klassen aan de gang krijgen, dat we niet te lang in deze situatie blijven staan.” #Op1 pic.twitter.com/wBcM57U5wj — Op1 (@op1npo) March 29, 2020

Van Houten maakte gisteren wel meer sterke punten, juist nu – in een tijd van onzekerheid – moeten we alvast vooruit durven te plannen. Zodat men direct weer kan ‘beginnen’ met het normale werkleven – of delen daarvan – zodra de crisis afvlakt.

Van Houten heeft hierin gelijk, waar blijven de draaiboeken?