Peildrama! Maurice de Hond legt werk tijdelijk neer vanwege de coronacrisis

Voor het eerst sinds 2002 zullen we geen wekelijkse peiling van Maurice de Hond meer ontvangen. Jammer, want het was toch altijd wel een nieuwtje op de zondagmiddag. Echter gooit het coronavirus roet in het eten, zo ondervind ook De Hond.

Maurice de Hond beschrijft het zelf als volgt:

“Ik ben opgeleid als sociaal geograaf, en statisticus, en heb de afgelopen weken belangrijke patronen bestudeerd over de verspreiding van het COVID-19-virus over de wereld. Daarnaast relevante recente uitermate belangwekkende wetenschappelijke publicaties gelezen, die een bijzonder licht werpen op de geconstateerde globale patronen van verspreiding.”

Op basis van bovenstaande heeft De Hond besloten dat een lichte en tijdelijke lockdown de enige optie is in Nederland. Een optie waar al langer op wordt aangedrongen door partijen als FVD en PVV.