Peilingen! 40% van Nederland ziet ‘Linkse Samenwerking’ zitten!

De nieuwe peilingen zijn weer binnen! Qua zetelverdeling verandert er helemaal niks deze week, maar wat wel heel opvallend is is dat zo’n 40% van Nederland iets ziet zitten in een ‘linkse samenwerking’. Vooral GroenLinksers zijn helemaal in de ban van een mogelijke samenwerking! Gaat het linkse verbond er dan eindelijk komen?

47% van de Nederlanders ziet wat zitten bij een gezamenlijk standpunt van de linkse partijen rondom het tegengaan van de verlaging van de winstbelasting. GL, SP en de PvdA hebben veel te winnen als ze zouden samenwerken op bepaalde standpunten. Veel linkse stemmers zien hier wel wat voor.

Opvallend genoeg zien meer mensen iets in samenwerkingsverband tussen alle drie de linkse partijen in plaats van alleen GroenLinks en de PvdA.

Ook bij de SP is een meerderheid voor een linkse samenwerking. Dit zou mogelijk kunnen doordat SP’ers zich realiseren dat hun partij al geruime tijd in nood verkeerd. Vandaar dat er een oplossing moet komen, en wellicht dat de oplossing ligt in een samenwerking met GroenLinks en de PvdA.

Interessant is het ook om te zien dat een meerderheid van de ondervraagde PvdD’ers niet zo veel ziet zitten in een linkse samenwerking tussen alleen de PvdA en GroenLinks.

Dit zou wellicht kunnen komen uit een soort van angst dat GroenLinks teveel standpunten gaat inleveren als ze alleen gaan samenwerken met de PvdA. Tezamen met SP kunnen ze de agenda wellicht wat meer naar ‘links’ pushen.