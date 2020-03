Peilingen: 60% Nederlanders vindt huidige corona-maatregelen te slap en eist lockdown

Het tij tegen de huidige aanpak van de coronacrisis in Nederland – die zo’n beetje het midden houdt tussen laissez-faire en een lockdown – is te soft, zo vindt een ruime meerderheid van de inwoners van ons land. Ze willen dat het regime wordt aangescherpt en dat de regering de bestrijding van het coronavirus een tandje steviger voert.

Nederland is er in meerderheid niet van overtuigd dat het huidige regeringsbeleid aangaande de coronacrisis voldoende is om te crisis te bezweren. De maatregelen die tezamen ‘social distancing‘ zijn gaan heten, moeten plaatsmaken voor een heuse lockdown. Maar liefst 60% van de Nederlanders is voorstander van zo’n strenger regime, zo becijferde Hart van Nederland vandaag:

“Zestig procent van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse overheid een zogenaamde lockdown moet afkondigen. Een derde van de ondervraagden vindt zo’n maatregel in de strijd tegen het nieuwe coronavirus te ver gaan. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 3000 mensen. Eerdere maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals het houden van anderhalve meter afstand, werken niet goed, vindt 45 procent van de ondervraagden.”

De bijna tweederde meerderheid van alle Nederlanders vinden geen meerderheid aan politici achter zich. Wel Geert Wilders, die de peiling dan ook omarmt. “60% NEDERLANDERS WIL #LOCKDOWN !!”, twittert de oppositieleider vol hoofdletters. Hij ziet er ongetwijfeld zijn gelijk in bevestigd.