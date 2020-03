Vladimir Poetin grijpt drastisch in: ‘Alle Russische grenzen vanaf maandag op slot!’

Uit angst voor een grotere escalatie omtrent het coronavirus heeft de Russische president Vladimir Poetin besloten om vanaf maandag alle Russische grenzen te sluiten.

Op maandag 30 maart zal de Russische overheid alle grenzen in het land hermetisch afsluiten voor buitenstaanders. De maatregel is genomen omdat de Russische president Vladimir Poetin wil voorkomen dat Rusland landen als Italië, Spanje en Nederland achterna zal gaan.

Vanwege de coronacrisis, waar Rusland nog relatief weinig last van lijkt te hebben, is de Roebel, de nationale munt wel aanzienlijk in waarde gedaald. De Russen zijn dan ook bang dat er een nieuwe oliecrisis aan zit te komen, terwijl olie een van de grootste inkomstenbronnen van het land.

Tot wanneer de verstrekkende maatregel van kracht blijft heeft het Kremlin niet bekend gemaakt.