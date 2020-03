Politiebewaking voor medicijnfabriek in Zeewolde: fabriek produceert mogelijk coronamedicijn

Hamsteren 2.0? Een medicijnfabriek van Ace Pharmaceuticals in Zeewolde heeft politiebewaking gekregen vanwege een ‘verdachte situatie’. Opvallend, want de fabriek produceert een medicijn dat de effecten van het coronavirus zou kunnen onderdrukken. Daarom is hun medicijn chloroquine opgenomen in het voorlopig behandelplan van het RIVM.

Of het loos alarm is of niet, valt nog niet te zeggen:

““Er is een verhoogde alertheid en we zijn zichtbaar aanwezig met politiewagens, omdat er een verdachte situatie was bij het pand”, zei een woordvoerster van de politie na berichtgeving van Omroep Flevoland.”

Het zal toch niet zo zijn dat hamsteren next-level gaat en een stel criminelen straks medicijnen voor woekerprijzen staat aan te bieden op straat?! De politie houdt er in ieder geval wel rekening mee, anders rukken ze niet massaal uit. En dat is maar goed ook. Liever achteraf ietwat overdreven blijken te hebben gereageerd, dan hamsteren 2.0 werkelijkheid te zien worden!

Als het echt om een roofpoging blijkt te gaan, kun je er van op aan dat het als argument zal worden aangehaald voor een lockdown. Als daar al niet toe besloten is, want die aankondiging lijkt mij nu niet lang meer uit te blijven. Ik ben benieuwd hoe ver de overheid en de bevolking bereid zijn om te gaan, want daar komt geheid spanning tussen.