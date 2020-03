Premier Rutte, doe dit ook! Corona-reddingsplan Zweden: Een jaar geen belasting betalen en geen BTW afdragen

Het is ongelooflijk, maar zelfs het socialistische Zweden heeft besloten om het MKB uit de brand te helpen. Let wel, niet door met subsidies te strooien, maar door iets te doen waar linksmensen normaal gesproken letterlijk lichamelijk ziek van worden: even geen belastingen te innen.

Het plan van de Zweedse regering is zo’n 30 miljard dollar waard (dus zo’n 26 miljard euro). Bedrijven mogen de betaling van belastingen en het afdragen van de btw een jaar uitstellen — met terugwerkende kracht tot begin 2020.

“Dit is een uiterst complexe situatie voor de Zweedse economie,” aldus Economie minister Magdalena Andersson. “We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven door deze crisis komen zodat we Zweedse bedrijven en Zweedse banen kunnen beschermen.”

Hoewel Zweden bij ons bekendstaat als het summum van sociaal-democratisch denken — of eigenlijk: socialisme — blijkt dat op dit moment in de praktijk nogal mee te vallen. Het Nederlandse kabinet kan het één en ander leren van deze aanpak. Géén torenhoge subsidies, nee, gewoon bedrijven even minder belasting laten betalen (of helemaal geen), omdat dit de economie op natuurlijke wijze een boost geeft, zonder dat een ander vervolgens krom moet liggen om de kosten van die ‘boost‘ te dragen.

Ons kabinet moet dit plan met onmiddellijke ingang kopiëren voor ons eigen land. Alleen zo kunnen we de economische schade nog enigszins beperken. Doen we dat niet dan vrees ik dat duizenden (zo niet meer) bedrijven binnenkort failliet gaan, waardoor mogelijk tienduizenden (en meer!) banen verdwijnen. De regering kán dat voorkomen, maar dan moet er nu meteen ingegrepen worden.

Oh, en die Eric Wiebes die blij liet weten dat het MKB — het hart van de economie! — het maar moet uitzoeken? Die moet naar huis gestuurd worden. En snel een beetje. Mafkees.

