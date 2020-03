Puur wanbeleid! Nederland 1 miljoen per week kwijt aan boetes asielprocedure

Eerst kwam voorzichtig naar buiten dat het kabinet toch echt flink meer kosten kwijt is aan asielzoekers: niet 17 miljoen maar 70 miljoen euro. Alleen maar door boetes voor een trage procedure. Die teller loopt nu alleen maar verder op en kost Nederland 1 miljoen per week!

Dom beleid dat zó kei- en keihard ontploft in het gezicht van de verantwoordelijken, zie je zelden. De beslissingen die tot dit faalbeleid hebben geleid, hebben er alle schijn van dat ze gemaakt zijn voor de korte termijn, zonder inschattingen van de risico’s of überhaupt enig flauw benul van de vluchtelingencrisis.

Kennelijk dacht men in 2017 dat snoeien in het personeelsbestand van de IND ertoe zou leiden dat de asielprocedures zó lang zouden gaan duren, dat het onaantrekkelijk zou worden om naar Nederland te komen. Zelf zegt men dat het besluit toen werd genomen omdat er voornamelijk Syriërs aanklopten, maar half Afrika was toen ook al bezig met de oversteek naar Italië. Onzin dus.

Asielzoekers bleven toch wachten én werden actief geholpen door asieladvocaten, die begonnen met rechtszaken en, geheel volgens de regels, schadeclaims begonnen in te dienen. Ineens werd die IND een mega probleem, want iedere asielzoeker die te lang moest wachten kon dus gewoon een half jaarsalaris meekrijgen. Gratis geld voor een half jaartje niksen, mooi meegenomen! Dát gaat natuurlijk als een lopend vuurtje, dus wil straks iedereen wel naar Nederland!

En nu is het nog zo dat ‘slechts’ 60 procent van de asielzoekers een claim indient. Dat percentage zal niet alleen hoger worden, het totale aantal asielzoekers zal óók toenemen. Men had dus beter de IND flink kunnen uitbreiden. Dan hadden we nog steeds asielzoekers gehad die eigenlijk terug naar hun eigen land moesten, maar dan wel zonder die 15.000 euro!