Weer een doofpot bij Justitie? ‘Justitie betaalt vier maal zoveel schadevergoedingen aan asielzoekers dan tot nu toe eerder bekend was’

Justitie heeft weer lekker haar zaakjes op orde, het blijkt dat Justitie zo’n 70 miljoen kwijt is aan schadevergoedingen voor asielzoekers. Dit is vier keer hoger dan dat bekend was, oftewel iemand heeft weer lopen sjoemelen met de cijfers bij Justitie. Fijn om te weten dat ze bij Justitie zo handig zijn met het wegwerken van onwelgevallige cijfers!

Afgelopen november vertelde Ankie Broekers-Knol ons nog doodleuk dat we zo’n 17 miljoen kwijt zullen zijn aan asielzoekers die te lang wachten in de opvang. Dit was een grove fout van haar, want het zal dit jaar oplopen tot maar liefst 70 miljoen euro – met een mogelijkheid dat het zelfs oploopt tot 100 miljoen euro.

Asielzoekers moeten binnen zes maanden horen wat het antwoord is op hun asielaanvraag, echter zijn ze bij de IND zwaar onderbezet. Waardoor het niet binnen die zes maanden lukt, hierdoor hebben asielzoekers recht op een schadevergoeding.

Tijd dat Broekers-Knol gewoon wat meer centen in de IND pompt om dit voor 2021 te voorkomen. Het is al jaren bekend dat de IND zwaar onderbezet is, waarom er niks tot nauwelijks iets wordt gedaan blijft een groot raadsel.

Asielzoekers worden door Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten geholpen bij de aanvraag op schadevergoeding. Leuk feitje: Vluchtelingenwerk Nederland krijgt weer subsidie van de overheid. Dus de belastingbetaler betaalt dubbel!