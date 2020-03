Ranzig D66 slaat weer toe! D66-draaikont-politici proberen Thierry Baudet belachelijk te maken ten koste van Coronacrisis-debat

Terwijl sommige politici keihard bezig zijn om de beste maatregelen te bewerkstelligen en te opperen tijdens debatten in het Binnenhof proberen andere politici een tweede carrière uit als komiek. Helaas is Kees Verhoeven nog slechter als komiek dan dat hij al is als politicus.

Terwijl Thierry Baudet zijn rol als volksvertegenwoordiger vervuld en het RIVM terecht kritische vragen stelt over de huidige crisis, probeert onze draaikont van D66 grappig te zijn. Terwijl er op dit moment niet zo veel te lachen valt.

Of nog erger. Straks wil hij nog de politiek in!!! https://t.co/2uYB5s5csk — Kees Verhoeven (@KeesVee) March 18, 2020

We weten niet wat er aan de hand is, maar nu veel D66 politici thuiszitten – en zich waarschijnlijk dood vervelen – proberen ze een Kamerlid belachelijk te maken die alleen maar goede intenties heeft. Baudet probeert tenminste kritisch te blijven ten aanzien van de huidige aanpak en visie van het RIVM. D66 is verre van kritisch en slikt alles als zoete koek. Je kan niet echt spreken een kritische partijfractie als je over D66 praat.

Baudet speelt viroloog. Hij valt @rivm aan en dweept met onderzoek dat hij zou kennen en Van Dissel niet. ‘Recent onderzoek…’

Zometeen wil hij ook in de spits bij Oranje, en zelf open hart operaties uitvoeren …. — Steven van Weyenberg (@svanweyenberg) March 18, 2020

Waarschijnlijk balen de Kamerleden van D66 dat Baudet een sterke indruk maakt tijdens dit debat, terwijl hun afgevaardigde zoals gewoonlijk kleurloos wegvalt tussen andere Kamerleden.

Het is ook niet gemakkelijk om Kamerlid te zijn van een partij die totaal geen verstand heeft van zaken.