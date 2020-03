RIVM niet meer zo positief als vorige week: ‘Zorgen nemen toe rondom IC-capaciteit’

Het RIVM verwachtte vorige week nog dat we vanaf nu wel een afvlakking zouden zien rondom het aantal opnames op de IC-afdeling. Het RIVM verwachtte dat de genomen maatregelen impact zou hebben op de verspreiding van het virus. Het heeft zeker enige impact gehad, maar veel minder dan het RIVM hoopte. En tot overmaat van ramp nemen de zorgen toe over de IC-capaciteit!

Jacco Wallinga, hoofdmodelleur van het RIVM, ziet een sombere toekomst tegemoet. Komende weken gaan we enorme stijging tegemoet met het aantal IC opnames, en de vraag is of Nederland hier klaar voor is.

“In het meest waarschijnlijke scenario liggen er half april 2500 coronapatienten op de intensive care. Dat is best wel een grote verschuiving ten opzichte van vorige week”

Eerder was dit aantal het meest negatieve scenario, dit is nu veranderd naar het MEEST waarschijnlijke scenario. Zo ziet men wat één week kan doen met alle gedane voorspellingen.

De verwachte stijging komt ook door een plotselinge draai van het RIVM. Eerst dacht men bij het RIVM dat een gemiddelde IC opname zo’n 10 dagen zou duren, dit is nu bij geschroefd naar 23(!) dagen!

En het is nog maar de vraag of we succesvol de IC-bedden capaciteit naar 1600 bedden hebben kunnen opschroeven, dit krijgen we komende woensdag te horen. De doelstelling was namelijk een uitbreiding naar 1600 bedden voor 1 april, maar vorige week waren er al negatieve boodschappen te horen.