HET GAAT MIS: +63 doden en +811 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd

De RIVM-update is een enorme tegenvaller. Waar sommigen gisteren nog de voorzichtige hoop kregen, door een daling van het aantal doden (34) vergeleken met de dag ervoor (43), is dat opkomende grassprietje hoop nu direct weer vertrapt door de stalen zool van het coronavirus. Er is geen ontkennen aan: dit is een drama!

Het totale aantal doden staat nu op 276 door de stijging van 63 nieuwe overleden patiënten als gevolg van het coronavirus. De leeftijden van de overledenen liggen tussen de 55 en 97 jaar.

Het coronavirus is in mijn (nu online) sociale kringen natuurlijk ook veel onderwerp van gesprek. Ik waarschuwde ze al voor het optimisme als gevolg van de daling in het aantal doden van gisteren. Mensen overlijden niet in een vast patroon. Je hebt vechters, mensen die te zwak zijn, mensen die eerst weer opknappen voordat ze nog harder aftakelen en simpelweg mensen met enorme pech.

En dit is waarom we, voor ons eigen moreel, voorzichtig moeten zijn met optimisme. Hou er gewoon rekening mee dat het de volgende dag nog veel erger kan worden, sterker nog: ga daar maar gewoon vanuit. En wanneer we uiteindelijk een week op rij steevast flinke dalingen zien, pas dán weer goede hoop toelaten. Want anders komen je waarschijnlijk nog vele teleurstellingen tegemoet, en wie kan dat er nu nog bij hebben? Ik ben liever wat voorzichtiger.