RIVM verliest controle over coronavirus: weer tientallen nieuwe gevallen, nu ook besmettingen binnen Nederland

Het RIVM is de controle over de coronavirus-besmettingen in Nederland ernstig aan het verliezen. Waren de eerdere besmettingen vooral mensen die recent in Duitsland of Italië waren geweest, zo is Nederland hoogstwaarschijnlijk nu zelf een besmettingshaard geworden. Dat zegt een arts aan het UMC Utrecht. De effecten van die ontwikkeling zullen over ongeveer een week in de statistieken te zien zijn, aldus de medische expert.

Vandaag voor het eerst gematigd positief nieuws in de dagelijkse update over het coronavirus. Het RIVM vertelt dat er sinds gisteren 56 nieuwe gevallen zijn bijgekomen. Een flink stuk lager dan de 77 van gisteren. Maar dat is zeker nog geen reden tot een feestje.

Sterker nog, een arts aan het UMC Utrecht vertelt dat het coronavirus in Nederland een nieuwe fase aan het ingaan is. De besmettingen die mensen hadden opgelopen waren tot voorheen vooral opgedaan in het buitenland, met name Duitsland en Italië. Maar Nederlanders die Nederlanders besmetten met corona? Dat is nu aan de gang, en daar gaan we nog veel last van krijgen. Marc Bonten zegt:

“Volgens arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht is het van de nieuwe besmettingen ‘steeds waarschijnlijker dat mensen het coronavirus in Nederland hebben opgelopen’. De expert merkt op dat van de 321 positief geteste mensen er nu 90 zijn van wie niet duidelijk is waar zij het virus hebben opgelopen. ,,De vakantieperiode is inmiddels ruim twee weken voorbij, dus de incubatieperiode zou bij de meeste mensen voorbij zijn.’’”

Kortom: het heeft er dus alle schijn van dat de RIVM de controle over de ziekte aan het verliezen is. Dus brace yourself: we zijn nog lang niet van dit coronavirus af. Sterker nog: we gaan een nieuwe, gevaarlijke, fase in.