Rob Jetten wil miljarden naar ‘onze vrienden’ in Italië sturen via ‘corona-vangnet’, want: ‘Nederland is rijk geworden van de EU’

D66-leider Rob Jetten ziet weer een kans om op de EU-hoorn te blazen hoor… ‘Nederland is rijk geworden van de EU’, dus moeten we maar direct de portemonnee trekken om geld naar Italië, ‘onze vrienden, te smijten. De rest van het kabinet denkt daar gelukkig héél anders over.

Uitstekend interview. Nederland is rijk geworden van de EU. Nu in heel Europa banen en inkomens op het spel staan door de #coronacrisis mogen we onze vrienden niet laten stikken. Alleen samen redden we ons hieruit. https://t.co/qgLeUchg1N — Rob Jetten (@RobJetten) March 27, 2020

Jetten lijkt wel voorgeprogrammeerd om EU-retoriek te gaan spuien zodra hij de juiste buzzwords hoort. ‘EU’, ‘Europa’, ‘Europees’ en ‘samenwerking’ is al genoeg om hem af te laten gaan. Want het NRC-artikel waarin DNB-president Klaas Knot pleit voor een ‘corona-vangnet’, zit vol met aanwijzingen voor potentiële grote risico’s.

Knot vindt namelijk dat de nadruk van het beleid op solidariteit moet komen te liggen, maar dat er wel goed naar de gevolgen van dit solidaire beleid moet worden gekeken. Er zijn namelijk oplossingen geopperd (of al in gang gezet) die tegen bepaalde regels voor monetaire financiering ingaan. Die regels zijn er, omdat landen anders het risico lopen op hyperinflatie en situaties als Zimbabwe, Venezuela en Duitsland tijdens de Weimar-republiek moeten ondergaan.

Wat Knot in zijn stuk dus eigenlijk zegt is dat de politiek een balans moet vinden of een afweging moet maken. Om solidair beleid te voeren zonder die monetaire regels te schenden. En als die regels geschonden moeten worden, wat best mogelijk is tijdens een crisis, dan met inachtneming van de mogelijke gevolgen daarvan.

Jetten spreekt echter met geen woord over die risico’s. Pleiten voor solidair beleid is niet zo moeilijk, hoe kun je daar immers tegen zijn? Maar we hebben het hier over risico’s die het hele continent lam zouden kunnen leggen!

Het probleem is namelijk dat als Italië financieel wordt gesteund, door wat voor beleid dan ook, er geen garantie is dat het 1: goedkomt, en 2: er terugbetaald gaat worden. En 3: als Italië hulp krijgt, staan andere landen natuurlijk ook direct in de rij met hun handje opgehouden!