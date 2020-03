SLAMDUNK! Baudet verplettert linkse journalisten in fakenews proces!

De ban is gebroken, vandaag ving dan eindelijk de rechtszaak aan tegen de lasteraars van de NPO. Baudet is terecht furieus dat Buitenhof hem woorden in de mond heeft gelegd onder het mom van ‘parafrasering’. Dit excuus pikte ze niet bij Forum voor Democratie, daarom was er maar één oplossing: een kort geding. Vandaag de start hiervan, de zitting is zojuist afgelopen en Baudet geeft persoonlijk zijn reactie hierop!

Thierry Baudet en consorten vinden het walgelijk dat er door Buitenhof feitenvrij kan worden geframed. En gelijk heeft Thierry Baudet, het is absurd dat Buitenhof denkt hiermee weg te komen. Ze proberen expres karaktermoord te plegen door Thierry Baudet woorden in de mond te leggen die hij niet heeft gezegd.

De reactie van Baudet is hartstikke scherp en duidelijk: nooit, maar dan ook nooit zal Forum mensen beoordelen op groepseigenschappen, kleur of religie. Het enige waar Forum mensen op afrekent is GEDRAG!

Baudet maakt terecht een punt door Buitenhof voor de rechter te slepen. Het is belachelijk dat men Baudet probeert te framen als racist, want als hij een racist is dan zijn al die mensen die met volle teugen genieten van de Nederlandse cultuur een racist. En dat slaat uiteraard nergens op.

Als je tegenwoordig erkent dat de autochtone bevolking van Nederland blank was, zonder daar verder iets mee te bedoelen verder ,maar het slechts opmerkt als FEIT, dan ben je meteen een racist. Ja, niet zo gek dat Baudet weet hoe links dat spel speelt. En hij pakt ze nu keihard aan op hun eigen spel.

Baudet is degene die het laatst lacht in deze kwestie.