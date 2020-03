Spanningen rondom bezoek koning Willem-Alexander aan Indonesië: ‘Excuses aanbieden zou gepast zijn’

De linkse partijen SP en GroenLinks zouden het gepast vinden als onze koning Willem-Alexander deze week bij een staatsbezoek aan Indonesië excuses aanbiedt voor de koloniale overheersing. Hiermee agenderen beide partijen meteen ‘ons koloniaal verleden’. Maar is het terecht dat ze verwachten dat de koning excuses gaat aanbieden. En wat zijn excuses waard van iemand die er zelf helemaal niks mee te maken had? En wat is de volgende stap? Herstelbetalingen?

Juist nu we 75 jaar vrijheid vieren zijn brede excuses voor het gewelddadige koloniale verleden tijdens het staatsbezoek aan Indonesië op zijn plaats. Dat kan bijdragen aan historisch bewustzijn, erkenning, waardigheid en een gedeelde toekomst. https://t.co/lYpYMt6MIM — Sadet Karabulut (@SadetKarabulut) March 9, 2020

25 jaar geleden was het laatste staatsbezoek van Nederland – toen nog met koningin Beatrix- aan Indonesië. De spanningen liepen toen hoog op, omdat sommige mensen in Nederland verwacht hadden dat koningin Beatrix haar excuses zou aanbieden. Dat is niet gebeurd, en dat schoot in het verkeerde keelgat van onze Paul ‘Pol Pot is episch’ Rosenmöller.

Rosenmöller was woedend op het kabinet Kok dat er geen excuses waren aangeboden voor de politionele acties. Maar ook ditmaal zal naar alle waarschijnlijkheid geen excuses worden aangeboden door ons koningshuis. Een groot historisch onderzoek naar de politionele acties loopt nog tot volgend jaar.

Toch willen GroenLinks en SP het liefst nog deze week zien dat het koningshuis het boetekleed aantrekt.

‘Het is nu minder een issue dan toen, omdat het overgrote deel van de Indonesiërs vooruit wil kijken. Maar dat neemt niet weg dat die vlek uit het verleden nog altijd op de relatie zit en het goed zou zijn dat te erkennen met publieke excuses.’