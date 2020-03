Terecht en onvermijdelijk: corona-sluiting scholen en horeca gaat nog véél langer door dan tot 6 april

Morgen wordt het besluit definitief bekendgemaakt, maar vandaag zijn de contouren ervan al gelekt: de maatregelen tegen het coronavirus – de sluiting van scholen en horecazaken – wordt niet volgende week dinsdag 6 april opgeheven zoals aanvankelijk het plan was. Ze zullen met een aanzienlijke periode worden verlengd.

Terwijl Nederland al dagen tussen de 800 en 1200 nieuwe coronapatiënten per dag telt, zal het vermoedelijk voor niemand écht een ontzettend grote verrassing zijn: de scholen en de horeca-instellingen die inmiddels al weken gesloten zijn, gaan niet weer open op 6 april. Ze blijven veel langer dicht. Dat gaat het kabinet morgen officieel bekendmaken, maar dat de kinderen niet volgende week maandag weer met hun rugzakjes op weg gaan naar de klas is wel al duidelijk.

Dit onderdeel van de ‘intelligente lockdown’ van premier Rutte zal langer duren, zo zal morgen worden verteld:

“Het gaat om het pakket dat aanvankelijk van kracht zou zijn tot 6 april. Dat gaat onder meer om de sluiting van scholen en horeca, de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en om anderhalve meter afstand te houden en het samenscholingsverbod van drie of meer mensen. Onduidelijk is nog tot wanneer het ’6 april-pakket’ wordt verlengd. Maandag wordt daarover door specialisten en ambtenaren overlegd. Dinsdag hakken betrokken ministers aan het eind van de middag een knoop door, waarna het besluit aan het begin van de avond wereldkundig wordt gemaakt.”

Voor zover er onduidelijk is, dat of de huidige maatregelen alleen worden verlengd, of dat ze ook meteen worden aangescherpt. Maar daar zal het ‘Outbreak Management Team’ nog nader over adviseren. Wij wachten in spanning af…

Hoe dan ook: zeer terecht die verlenging, natuurlijk. De reactie van de Nederlandse overheid laat zich tot dusverre kenmerken door één eigenschap: achter de feiten aanlopen. Door de semi-lockdown nu niet af te bouwen, hebben we wellicht een kans om ’s lands intensive cares niet te overbelasten.