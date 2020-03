Thierry Baudet over falend kabinet en het negeren van een effectief corona-aanpak: ‘Nederland heeft geen leiderschapscultuur!’

Thierry Baudet is niet te spreken over de aanpak – of beter gezegd: het gebrek eraan – van de coronacrisis in Nederland door het kabinet Rutte. Rutte heeft laten zien dat Nederland totaal geen leider heeft, en ook dat Nederland geen leiderschapscultuur heeft. We worden bestuurd door incompetente figuren.

Al vanaf eind januari probeerde Baudet de Kamer te overtuigen om het land voor te bereiden op een eventuele uitbraak van het coronavirus. De Kamer wilden niet luisteren, en uiteindelijk kreeg Baudet gelijk. Nederland was totaal niet voorbereid, en de gevolgen van deze laksheid gaan we komende weken ervaren.

Baudet is niet te spreken over de totale onkunde van het kabinet. In eerste instantie worden er totaal geen maatregelen genomen, nu worden er eindelijk maatregelen genomen, maar deze maatregelen zijn mosterd na de maaltijd.

De regering had in eerste instantie al veel meer kunnen én moeten doen, echter verzaakte onze overheid compleet.

Volgens Baudet zijn hier meerdere lessen uit te trekken, ook laat het goed zien hoe onze bestuurlijke top eigenlijk totaal geen kunde heeft met waar ze bezig zijn.

Een goede luistertip voor deze lockdown, Baudet reflecteert keihard en spaart niemand.

Het kabinet mag zich achter de oren krabben, ze hebben laten zien niet efficiënt te zijn als er daadwerkelijk een crisis begint.

Voorlopig staan we pas aan het begin van een mogelijke langdurige crisis. Want als de ziekte is overgewaaid, betekent nog niet dat we direct uit de crisis zijn.