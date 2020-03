Tsssss! RIVM in januari: ‘Corona is alarmerend’, RIVM half februari: ‘Maak je geen zorgen over corona!’

Het RIVM heeft wekenlang schone schijn gespeeld naar de buitenwereld dat het allemaal wel meeviel met het coronavirus, terwijl ze intern allang wisten dat het foute boel was. Dat blijkt uit een reconstructie van het begin van de coronacrisis bij het RIVM die naast openbare uitlatingen van het instituut gelegd worden.

Als we stellen dat het RIVM liegt, dan krijgen we alle triggerhappy KRO-NCRV-schreeuwlelijken weer over ons heen. Dus laten we het iets genuanceerder stellen: het RIVM heeft een januskop. Ze hebben de afgelopen maanden intern alle alarmbellen laten rinkelen over het coronavirus, maar naar buiten doe gedaan alsof we met – inmiddels de meest cliché onderschatting van de eeuw – met iets te maken hadden dat niet buitengewoon ernstig is.

Voordat Jerry Vermanen weer in onze nek staat te hijgen met z’n ranzige Fenixx- en Martin Vrijland-analogieën: laten we gewoon eens duidelijk het bewijs ontvouwen. Want in het NRC Handelsblad stond afgelopen weekend deze reconstructie van de aanloop naar de coronacrisis bij het RIVM. Daaruit blijkt dat halverwege januari de gezichten verschoten van ontspannen naar verkrampt:

“Tótdat er in de tweede week van januari ineens twee reizigers met dezelfde aandoening werden uitgepikt in Thailand en Japan. „De kans dat je een besmette reiziger pakt is heel klein. Dit zag er niet goed uit. Er moesten veel meer mensen ziek zijn.” Meteen zette Wallinga, hoofd modelleren van infectieziekten, drie van zijn veertien mensen aan het rekenen. Hoeveel besmettingen zouden er, terugrekenend, eigenlijk zijn? […] De eerste resultaten waren „nogal alarmerend”, zegt Wallinga. „We hingen meteen aan de bel.”

Houd die uitspraak van Jacco Wallinga in je hoofd: nogal alarmerend. En dus de datum: Want wat twitterde het RIVM halverwege februari? Nou, dit

Hé, ineens hoefden we ons totaal géén zorgen meer te maken. Gek zeg. Want intern gingen alle alarmbellen af en waren de rekenwonders van het RIVM zich compleet radeloos aan het rekenen. Lekker verantwoord van ’s lands overheidsvirologen dus, maar niet heus.