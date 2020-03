Tweede Kamer gaat ook op halve ‘lockdown’: ‘Kamer schrapt enorm veel debatten’

De Kamer heeft enorm veel debatten die op de agenda staan geschrapt, de enige debatten die wel doorgaan zijn debatten die enorm belangrijk zijn. Oftewel, wanneer er weer wordt gedebatteerd zal het gaan over het coronavirus. Ook de Tweede Kamer zet zichzelf op een semi-lockdown.

Dit hebben de fractievoorzitters en het bestuur van de Tweede Kamer gisteren – per telefoon, voor de extra veiligheid – besloten. Dit betekent dat veel debatten zullen worden geschrapt, en daar waar mogelijk zullen enkele dingen digitaal worden afgehandeld.

Aankomende woensdag staat er pas een debat gepland, over de coronacrisis uiteraard.

Wetten die niet kunnen ‘wachten’ op uitstel zullen komende tijd nog wel worden behandeld. Wel hanteert men speciale regels voor stemmingen, er mogen maximaal 2 Kamerleden per fractie aanwezig zijn. Zij zullen gaan beslissen voor de hele fractie. Deze maatregelen zullen gelden tot 6 april, dus ook de politiek neemt min of meer een break tot het ergste – hopelijk – voorbij is.

Het is bizar om te zien dat dus ook de rechtsstaat min of meer wordt afgesloten – ook al is het tijdelijk.

De angst is groot, en nog steeds is er vrij veel onzeker. De komende weken zullen extreem spannend worden.