Typisch! Journalist roept: ‘Uit betrouwbare bronnen kan ik melden dat Theo Hiddema Forum verlaat’. Theo Hiddema: ‘complete nonsens’

Iedere keer als heibel is bij Forum springen gretige journalisten erop om te melden dat de partij ieder moment omvalt. Ook nu weer. Nadat er van de week weer Statenleden de partij de rug toekeerde, kwam direct de hardnekkige roddel boven water dat Theo Hiddema ook zou overstappen naar Groep Otten. Volgens Theo Hiddema is dit gewoon onzin. Weten we dat ook weer.

Op Duimspijker verscheen het sappige artikel dat Theo Hiddema er genoeg van had, uiteraard duiken de media er direct op. Gelukkig zijn er een enkeling die gewoon vragen aan Hiddema hoe het nu echt zat. En die ontkracht gelukkig het hele verhaal in één keer. Overigens wel zo eerlijk dat Duimspijker dit wel vermeldde als extra aanvulling!

Uit uiterst betrouwbare bron kan ik melden dat Theo Hiddema zeer waarschijnlijk afscheid neemt van zijn partijgenoot en partner in crime Thierry Baudet én Forum voor Democratie en waarschijnlijk verder gaat als fractievoorzitter van de aanstaande eenmansfractie van GO (Groep Otten) in de Tweede kamer.

Zojuist @THiddema gesproken. Hij verwijst alle geruchten die ineens rondgaan over vertrek bij #forum van @thierrybaudet na rijk der fabelen. “Onzin” aldus Hiddema. — frits wester (@fritswester) March 2, 2020

Links Nederland liep deze ochtend al met een glimlach op werk rond, helaas voor hun blijkt er toch niks waar te zijn van deze ‘bron’. Hiddema blijft gewoon zitten waar hij zit, aan een overstap moet hij niet denken.

Toen maakte, volgens Hiddema, Robert Baljeu een foto. (Als je goed kijkt zie je hem inderdaad in de spiegeling van de ruit.) "Ik ben er gewoon ingeluisd. Maak kennis met het niveau van GO". Van een overstap is absoluut geen sprake: "Leve FvD!" 2/2 — Laurens Boven (@laurensboven) March 2, 2020

Helaas mensen, roddel ontkracht.