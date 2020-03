Video! Belgische minister citeert ‘paniekerige’ minister Hoekstra: “Nederland zit exact op de curves van Italië!”

De Belgische minister De Croo onthult bij het Belgische tv-programma de afspraak een verontrustend feit. Onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra, belde ‘met lichte paniek in zijn stem’ en zei dat Nederland exact op de curves zit van Italië en Spanje.



Hier het videofragment:

Dit fragment vertelt ons verrassend veel. Allereerst dat Wopke Hoekstra dus héél goed doorheeft hoe belabberd Nederland er voor staat en wat ons nog te wachten staat. Dat is al niet mals. Maar Hoekstra deelt zijn zorgen dus met de andere ministers van Financiën, waarvan sommige landen die zij vertegenwoordigen er net zo beroerd voor lijken te staan als Italië en Spanje een paar dagen geleden. De zorgen zijn dus ook bij ons eigen kabinet aanwezig en zullen andere regeringen inmiddels ook wel bereikt hebben.

Echt ernstig

Die ‘intelligente lockdown‘ tot 1 juni van premier Rutte, is dus misschien toch niet zo’n overdrijving. Ik ging daar namelijk wel een beetje vanuit: dat die gekozen datum een soort overreactie zou zijn en grotendeels daadkracht moest uitstralen.

En als het gevaar van het virus dan ruim voor 1 juni grotendeels voorbij blijkt te zijn, dat men dan eerder de lockdown op zou heffen. Dan heeft iedereen zich voorbereid op 1 juni, blijkt het onverwachts eerder te zijn: iedereen blij en opgelucht. Rutte leek daadkrachtig en scoort dan extra punten voor barmhartigheid door de deadline naar voren te hebben gehaald.

Nou, dat zit er nu denk ik niet meer in. Met een beetje pech zien we het zelfs verlengd worden. Want nu is het nog alleen Hoekstra die ‘lichte paniek’ heeft laten doorschemeren. Wie weet hoe hij en zijn collega-ministers er over een week of twee over denken?