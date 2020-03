Video! Geert Wilders kraakt ‘bureaucraat’ minister Bruins volledig af: ‘Buikspreekpop van het RIVM!’

PVV-leider Geert Wilders heeft het helemaal gehad met ‘buikspreekpop van het RIVM’ minister Bruno Bruins. Terechte vragen krijgen geen antwoord. Er is geen duidelijkheid en er werd alleen maar ontweken: alles gaat goed en precies volgens plan! Gaat u gerust slapen, het RIVM weet het beter.

Voor het Tweede Kamer-fragment volg deze tweet:

Minister ⁦@bruno_bruins⁩ geeft antwoorden als een robot en gedraagt zich als de buikspreekpop vh @rivm. Als hij het niet aankan moet iemand anders het doen!

We hebben een minister met daadkracht nodig!#corona #coronavirusNederland #coronavirus #vragenuurtje#Wilders pic.twitter.com/8UTSYHdkum — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 10, 2020

Geert Wilders heeft volkomen gelijk. Terechte vragen over waarom bijvoorbeeld Oostenrijk de grenzen voor Italië wél dichtdoet en Israël zichzelf zo’n beetje afsluit voor de buitenwereld, kregen waardeloze antwoorden. Ook concrete vragen zoals het heropenen van het Slotervaart ziekenhuis, wist minister Bruins te vermijden met een kul antwoord.

Wilders plakt Bruins terecht het label ‘bureaucraat’ op. Hij volgt precies de richtlijnen, verwijst naar ‘de experts’ en kijkt totaal niet naar ontwikkelingen elders in de wereld. ‘Omdat het RIVM dat zegt’ is voldoende onderbouwing, lekker dan! Vooral niet jezelf afvragen of Israël, Italië, China en Zuid-Korea misschien gegronde reden hebben voor hun aanpak? Wie weet kun je er levens mee redden!

Het lijkt wel een Soviet-minister uit één of andere voormalige Soviet-republiek: kritisch nadenken stond niet in de functieomschrijvingen.