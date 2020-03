Video! Theo Hiddema heeft oplossing en geeft kabinet-Rutte er van langs: ‘jullie gooien klakkeloos geld weg!’

FvD-Kamerlid Theo Hiddema komt met een oplossing voor de miljoenen lekkende IND, die verantwoordelijk is voor de asielprocedures. Maar eerst spuwt hij flink wat kritiek op het kabinet en krijgt staatssecretaris van Asielzaken Ankie Broekers-Knol er flink van langs!

Hier is de tweet met het filmpje:

De kabinetten-Rutte hebben zoveel asielzoekers toegelaten dat het systeem is vastgelopen. Dit kabinet betaalt zelfs meer dan een miljoen per week aan dwangsommen voor asielzoekers vanwege te lange procedures. Waanzin! Theo Hiddema heeft een oplossing! https://t.co/O4uuULwbMI pic.twitter.com/dTH7PrVCaL — ForumvoorDemocratie (@fvdemocratie) March 3, 2020

Hiddema legt Broekers-Knol het vuur aan de schenen door te vragen hoe het toch mogelijk is dat de overheid een miljoen per week over de balk smijt door dwangsommen. Specifiek is hij benieuwd naar of die claims ook worden aangevochten door de overheid, of dat men zonder blikken of blozen direct dat geld overmaakt. Broekers-Knol lijkt niet helemaal te begrijpen dat Hiddema op verweer doelt, en niet op of de procedure wel via de rechter is gelopen. Maakt niet uit, want het bleek vooral een retorische vraag te zijn. Voor Hiddema is wel duidelijk dat de overheid klakkeloos geld overmaakt zonder tegen te sputteren. Een schande!

Maar naast kritiek heeft Hiddema ook een oplossing natuurlijk. Wanneer een asielzoeker z’n eigen procedure namelijk actief tegenwerkt, dan is hij volgens het civiel recht niet ‘te goede trouw’. Dan saboteert hij dus moedwillig z’n eigen asielprocedure om daarna geld op te kunnen strijken. Dat moet niet zo moeilijk zijn om aan te tonen en daar kan men dus gewoon een stokje voor steken!

Maar Broekers-Knol komt liever aankakken met een Taskforce: een speciale groep mensen die in korte tijd komen doen wat anderen kennelijk niet wilden of niet konden doen. Vooral meer van hetzelfde, maar dan net zo inefficiënt. Nee, dan doe mij maar de oplossing die Theo Hiddema aandraagt. En dan het liefst ook meteen tekst en uitleg over waarom men dit niet al veel eerder heeft gedaan, want het is toch redelijk voor de hand liggend…