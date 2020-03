Voorzitter medische staf Beatrixziekenhuis: ‘We gaan uit van een scenario dat nu in Italië speelt’

Wij van weldenkend rechts (daar bedoel ik dus niet de figuren mee die net als Robert Jensen roepen dat het allemaal wel meevalt met het coronavirus) roepen al bijna twee maanden dat het coronavirus een serieus probleem gaat opleveren voor het Nederlandse zorgsysteem. Nee, zeggen Rutte en co., dat valt best mee. Ook gisteren tijdens het debat herhaalden de kabinetsleden dat ‘we’ voorbereid zijn en dat ‘we’ het aan moeten kunnen.

Natuurlijk klopt dat van geen kant. ‘We’ hebben 1.100 bedden op de Intensive Care. Daar kunnen we maximaal 2.200 van maken. Dat is niet eens bijna genoeg om de instroom van coronapatiënten aan te kunnen als ‘we’ Italiaanse toestanden krijgen. En, wat blijkt? Dat is precies waar Robert Chabot, voorzitter van de medische straf van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem rekening mee houdt.

“We gaan uit van een scenario dat nu in Italië speelt,” aldus Chabot tegen TV Rijnmond. “Dat er grote aantallen op ons afkomen.” Zijn enige hoop is dat “we niet in de schaarste terechtkomen waar ze in Noord-Italië mee te maken hebben,” wat dan ook is dat het ziekenhuis het aantal IC-bedden verhoogd heeft van 4 naar 8 (proest!) en mondkapjes heeft verzameld.

Het Italiaanse scenario is dus dat er dagelijks 4.000 besmettingen bijkomen en tussen 400 en 500 doden.

Italy.

The world's bellwether. New cases: 4,207

New deaths: 475 Total cases: 35,713

Total deaths: 2,978 Italy is a hair breadth away from exceeding China's mortality. Pray for Italy. — Coronavirus (COVID-19) Alerts (@coronaviruscare) March 18, 2020

Inderdaad: een ronduit beangstigend vooruitzicht.

Misschien dat Chabot ‘slechts’ bedoelt dat we zulke aantallen zieken krijgen. Dat is mogelijk. Maar ook als dat het geval is kan ons systeem dat helemaal niet aan, hoe hard Chabot en zijn vrienden ook werken. Veel mensen kunnen dan gewoon niet behandeld worden en zullen, zonder hulp, dus sterven. Hopelijk niet 500 op een dag… maar als de cijfers die we deze week al gezien hebben van minstens 40.000 doden na een jaar zal ons dat óók overkomen.

Mensen, bereid je hier op voor. En overheid, kondig nou EINDELIJK die lockdown af! We moeten de verspreiding van dit dodelijke virus vertragen.

