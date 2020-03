Waanzin! Burgemeester Halsema krijgt nieuwe energieslurpende Audi: ‘Ze zijn duurzaam, want ze rijden elektrisch’

Femke Halsema – en de gemeente Amsterdam – belonen zichzelf voor het harde werk met een paar nieuwe bolides. De oude hybride BMW’s worden ingeruild voor elektrische Audi’s, een enorme vooruitgang zou men denken. Maar critici zijn er niet zo blij mee, want al die elektrische auto’s slurpen energie en ons energienetwerk kan dit helemaal niet aan. Wij gaan de prijs betalen voor al die elektrische hobby’s.

Ronald Plasterk – tijdje terug nog PvdA, nu ineens kritisch op alles wat links doet – moet helemaal niks hebben van elektrische auto’s. Het is een grote farce volgens hem. Mensen als Halsema denken dat ze goed bezig zijn met een elektrische auto maar ondertussen hebben ze geen flauw benul wat de impact is.

Als dit bericht klopt gaan alle huishoudens tientallen € meer energie betalen doordat één Teslarijder meer energie slurpt dan tien huishoudens. Dat zijn dus enorme asocialen. Voor elke Tesla zitten honderden bejaarden met fleecedekens kou te leiden, (voor een Urgenda wedstrijd). pic.twitter.com/slRUGFFmyM — Ronald Plasterk (@RPlasterk) February 21, 2020

Het is terecht dat Plasterk alle informatie op tafel wil zien, want mocht het waar zijn dat elektrische auto’s enorm veel stroom vreten – en dus ervoor zorgen dat de druk op ons energienetwerk toeneemt – dan is het belangrijk dat wij dit ook te weten krijgen.

We moeten niet krijgen dat we een duurzame leugen door de strot geduwd krijgen, want er zijn ook nog steeds mensen die geloven dat biomassa duurzaam is.

Het is jammer dat Halsema het verkeerde voorbeeld neemt door juist nu over te gaan op elektrische auto’s, terwijl het hartstikke omstreden is of ze überhaupt wel duurzaam zijn.

Helaas is het wel begrijpelijk, ook vanuit de overheid wordt het massaal gepromoot om elektrisch te gaan rijden, want het zou duurzaam zijn. Echter valt dit nog te betwijfelen…